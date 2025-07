Ieri l'assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di conversione in legge del DL Infrastrutture 73/2025. Il testo è in allegato. Ricordiamo che il DL Infrastrutture conteneva, all'articolo 13, misure sulle aree di accelerazione per le rinnovabili e, all'articolo 5, il rinvio di un anno – inserito durante l'esame parlamentare – del...