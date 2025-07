Il punto vendita dopo l'esplosione

Questa mattina, poco dopo le 8, si è verificato un grave incidente in un distributore di carburanti in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, periferia est di Roma. Si è verificato un incendio che ha successivamente dato luogo a una forte esplosione, avvertita a chilometri di distanza.Dalle prime informazioni diffuse dai Vigili del fuoco, l...