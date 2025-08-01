Staffetta Quotidiana
Fotovoltaico, via libera a oltre 300 MW
Eolico, autorizzati 116 MW

La 611° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 7 agosto al 20 agosto

Leggi e Atti Amministrativi
Sono 305 i MW fotovoltaici autorizzati tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur nelle due settimane centrali di agosto. In evidenzia il via libera a un fotovoltaico flottante da 7,54 MW in Emilia-Romagna. Segnaliamo, inoltre, giudizi di Via positivi nell'ambito dell'iter statale per 18 MW, negativi per 101 MW e giudizi di Vinca positivi per 1 MW....


