Fotovoltaico, via libera a oltre 300 MW

Leggi e Atti Amministrativi giovedì 28 agosto 2025 Fotovoltaico, via libera a oltre 300 MWEolico, autorizzati 116 MW La 611° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 7 agosto al 20 agosto × Sono 305 i MW fotovoltaici autorizzati tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur nelle due settimane centrali di agosto. In evidenzia il via libera a un fotovoltaico flottante da 7,54 MW in Emilia-Romagna. Segnaliamo, inoltre, giudizi di Via positivi nell'ambito dell'iter statale per 18 MW, negativi per 101 MW e giudizi di Vinca positivi per 1 MW....