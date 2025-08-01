Staffetta Quotidiana
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 224 MW
La Basilicata regola il flottante

La 614° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 25 settembre al 1° ottobre

Atti delle Regioni
Sono 224 i MW fotovoltaico autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Pau.
Da segnalare in Basilicata l’approvazione del gruppo di lavoro per la redazione dei criteri per l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti nel territorio e in Veneto il via libera a “Move In”, la “scatola nera” per verificare le percorrenze ef...


