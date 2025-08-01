Fotovoltaico, via libera a 224 MW

Atti delle Regioni giovedì 2 ottobre 2025 Fotovoltaico, via libera a 224 MWLa Basilicata regola il flottante La 614° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 25 settembre al 1° ottobre × Sono 224 i MW fotovoltaico autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Pau.Da segnalare in Basilicata l’approvazione del gruppo di lavoro per la redazione dei criteri per l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti nel territorio e in Veneto il via libera a “Move In”, la “scatola nera” per verificare le percorrenze ef... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova