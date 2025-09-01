Staffetta Quotidiana
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, ok a 427 MW
Eolico, autorizzati 42 MW

La 615° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 2 all’8 ottobre

Atti delle Regioni
Sono 427 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Segnaliamo, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 22 MW.
Quanto all’eolico, autorizzati 42 MW e giudizi di Via positivi per 9 MW.
Sul biometano, Pas per 3,85 mln di metri/cubi anno.
Infine, in evidenza: dall’Umbria, ap...


