Fotovoltaico, ok a 427 MW

Atti delle Regioni giovedì 9 ottobre 2025 Fotovoltaico, ok a 427 MWEolico, autorizzati 42 MW La 615° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 2 all'8 ottobre × Sono 427 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Segnaliamo, inoltre, giudizi di Via positivi nell'ambito dell'iter statale per 22 MW.Quanto all'eolico, autorizzati 42 MW e giudizi di Via positivi per 9 MW.Sul biometano, Pas per 3,85 mln di metri/cubi anno.Infine, in evidenza: dall'Umbria, ap...