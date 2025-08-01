Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Batterie, autorizzati 398 MW
Modulistica Pas in Emilia-Romagna e Umbria

La 613° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dall’11 al 24 settembre

Atti delle Regioni
Sono 194 i MW fotovoltaici autorizzati dall’11 al 24 settembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Tra gli autorizzati, un flottante in Molise. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 7 MW e negativi per 254 MW.
Per quanto riguarda l’eolico, autorizzazioni per 32 MW, giudizi di Via positivi per 3 M...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 17 settembre
STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 25 settembre 2025

Efficienza e rinnovabili, intesa tra Corte dei conti e Gse

Q8, accordo con Wex sulle fuel card

“Stacchi”: benzina e diesel su, giù il risca

BP, peak oil rinviato al 2030

Industria verde, le proposte di Anie sul recepimento

Batterie, i numeri del secondo trimestre

FerX transitorio, Barbetti: immagino tantissime offerte sotto 60 euro

Unem, convegno sulla rete carburanti a Roma

Edison, Ppa ventennale su un MW fotovoltaico

Dossier prezzi carburanti

IP-Socar, Brachetti Peretti spiega la cessione

A BeNewtral presentato ReBind, ‘cemento sostenibile’

Benzina, ancora coi sussidi?

Batterie, autorizzati 398 MW. Modulistica Pas in Emilia-Romagna e Umbria

UE, accordo Consiglio-Parlamento su InvestEU

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Ddl concorrenza, le memorie in commissione

UE, Italia in infrazione su direttiva anti-riciclaggio

Greggi in aumento. Calano le scorte di benzine e distillati in Usa

Multe su abusi Sii, Arera si oppone all'accesso agli atti

Rinnovabili, 38 mln per i “progetti esemplari”

Gas Intensive, "su Psv-Ttf attenti alla scrittura della norma"

Met entra anche in Albania

Mimit, verso nuovi incentivi per la transizione delle imprese

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Garanzia Gse sui Ppa, approvati i criteri per il corrispettivo

Xi: “la transizione è il trend del nostro tempo”

Upstream Costa d'Avorio, Eni cede 30% di Baleine a Vitol

Stoccaggi, ripristinata la Via a Gas Plus per San Benedetto

Carburanti, prezzi medi in lieve calo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani