Batterie, autorizzati 398 MW

Atti delle Regioni giovedì 25 settembre 2025 Batterie, autorizzati 398 MWModulistica Pas in Emilia-Romagna e Umbria La 613° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dall'11 al 24 settembre × Sono 194 i MW fotovoltaici autorizzati dall'11 al 24 settembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Tra gli autorizzati, un flottante in Molise. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell'ambito dell'iter statale per 7 MW e negativi per 254 MW. Per quanto riguarda l'eolico, autorizzazioni per 32 MW, giudizi di Via positivi per 3 M...