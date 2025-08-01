Leggi e Atti Amministrativi lunedì 1 settembre 2025 Aree idonee, altri due rinvii alla Consulta Le pronunce della giustizia amministrativa pubblicate dal 4 al 24 agosto × Il Tar Basilicata conferma l'obbligo per la Società Petrolifera Italiana di bonificare l'area contaminata dal pozzo “Nova Siri Scalo 01”; il Cds conferma l'annullamento della clausola sulle compensazioni per impianti Fer da parte del comune di Ton nei confronti di Rotalenergia; restano numerose le sentenze sull'illegittimità del silenzio serbato d... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova