Politica energetica internazionale

Idroelettrico, accordo Parigi-Bruxelles sul rinnovo delle concessioni

Passaggio da concessione ad autorizzazione, possibile conferma degli operatori uscenti, Edf metterà a disposizione 6 GW virtuali tramite asta

Politica energetica internazionale
Il governo francese ha annunciato giovedì scorso di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea sul contenzioso relativo al regime giuridico delle concessioni idroelettriche. L'accordo prevede il passaggio da un regime di concessione a un regime di autorizzazione; la possibilità di confermare gli operatori attuali; la messa a disposizione ...


