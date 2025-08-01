Politica energetica internazionale lunedì 1 settembre 2025 Idroelettrico, accordo Parigi-Bruxelles sul rinnovo delle concessioni Passaggio da concessione ad autorizzazione, possibile conferma degli operatori uscenti, Edf metterà a disposizione 6 GW virtuali tramite asta × Il governo francese ha annunciato giovedì scorso di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea sul contenzioso relativo al regime giuridico delle concessioni idroelettriche. L'accordo prevede il passaggio da un regime di concessione a un regime di autorizzazione; la possibilità di confermare gli operatori attuali; la messa a disposizione ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova