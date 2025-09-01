Fotovoltaico, via libera a 173 MW

Atti delle Regioni giovedì 23 ottobre 2025 Fotovoltaico, via libera a 173 MWIdrogeno, bando da 10 mln in Piemonte La 617° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 16 al 22 ottobre × Sono 173 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.Quanto all’eolico, autorizzazione per 31 MW e giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 87 MW.Infine, in evidenza: dalla Liguria, bando sulle rinnovabili da 10 milioni di euro; dal Piemonte, stanziati 10 milioni di euro per il “pro... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova