  
Atti delle Regioni

Aree di accelerazione, parte la Lombardia
Fotovoltaico, autorizzati 76 MW

La 616° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 9 al 15 ottobre

Atti delle Regioni
Sono 76 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Da segnalare, inoltre, giudizi di Via negativi per 39 MW.
In evidenza dalla Lombardia l’avvio del procedimento per l’individuazione delle zone di accelerazione come definite dal Dlgs 190/2024 e relative Vas e Vinca.
...


