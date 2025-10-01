Fotovoltaico, autorizzazioni per 196 MW

Atti delle Regioni giovedì 6 novembre 2025 Fotovoltaico, autorizzazioni per 196 MWBiometano, ok a 14 mln mc/anno La 619° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 29 ottobre al 5 novembre × Sono 196 i MW fotovoltaici autorizzati dal 29 ottobre al 5 novembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 26 MW.Sull’eolico, giudizi di Via positivi per 30 MW e negativi per 414 MW.Quanto al biometano, Pas per 14 mln di metri cubi/anno.In evidenzia dalla Ba... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova