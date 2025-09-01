Staffetta Quotidiana
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, dalla Sicilia ok all’impianto più grande d’Italia

La 618° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 23 al 28 ottobre

Sono 57 i MW autorizzati dal 23 al 28 ottobre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 553 MW e negativi per 48 MW. Da registrare in particolare la Via positiva per il progetto più grande d’Italia (384 MW), proposto da IB Vogt in provincia di Enna, oggetto di un corposo contenzioso amministrativ...


