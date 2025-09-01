Atti delle Regioni giovedì 30 ottobre 2025 Fotovoltaico, dalla Sicilia ok all’impianto più grande d’Italia La 618° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 23 al 28 ottobre × Sono 57 i MW autorizzati dal 23 al 28 ottobre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 553 MW e negativi per 48 MW. Da registrare in particolare la Via positiva per il progetto più grande d’Italia (384 MW), proposto da IB Vogt in provincia di Enna, oggetto di un corposo contenzioso amministrativ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova