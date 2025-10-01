Fotovoltaico, via libera a 136 MW

Atti delle Regioni giovedì 13 novembre 2025 Fotovoltaico, via libera a 136 MWBatterie, autorizzazione per 70 MW La 620° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 6 al 12 novembre × Sono 136 i MW fotovoltaici autorizzati dal 6 al 12 novembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano inoltre giudizi di Via nell’ambito dell’iter statale per 57 MW e negativi per 714 MW.Quanto all’eolico, giudizi di Via negativi per 619 MW.Sulle batterie, Pas per 70 MW.Infine, in evidenza dalla Puglia, bando per progetti esemp... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova