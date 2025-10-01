Staffetta Quotidiana
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 136 MW
Batterie, autorizzazione per 70 MW

La 620° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 6 al 12 novembre

Atti delle Regioni
Sono 136 i MW fotovoltaici autorizzati dal 6 al 12 novembre tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano inoltre giudizi di Via nell’ambito dell’iter statale per 57 MW e negativi per 714 MW.
Quanto all’eolico, giudizi di Via negativi per 619 MW.
Sulle batterie, Pas per 70 MW.
Infine, in evidenza dalla Puglia, bando per progetti esemp...


