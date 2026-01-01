Accessi e verifiche fiscali, nuova regolamentazione dopo la sentenza Cedu

In questo webinar breve, che fa seguito a quelli già periodicamente pubblicati dallo Studio legale e tributario Sorrentino Pasca, si discute delle nuove regole introdotte nell'articolo 12 dello Statuto del contribuente in materia di verifiche fiscali, atti di autorizzazione e processi verbali di accesso nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, e dei nuovi obblighi sul tema in capo all’Amministrazione Finanziaria.

Le nuove previsioni derivano dalla sentenza del 6 febbraio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, definita “Sentenza Italgomme”, che ha posto in evidenza le gravi carenze della normativa nazionale costringendo il legislatore a porvi rimedio.