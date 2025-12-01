Fotovoltaico, Via libera a 175 MW

Atti delle Regioni giovedì 5 febbraio 2026 Fotovoltaico, Via libera a 175 MWEolico, autorizzati 99 MW La 630° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 29 gennaio al 4 febbraio × Sono 175 i MW fotovoltaico autorizzati questa settimina tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 20 MW e negativi per 58 MW.Sull’eolico, autorizzazioni per 99 MW e giudizi di Via positivi per 26 MW.In quanto al biometano, Pas per 3,5 mln di metri/cubi anni.Inf... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova