Atti delle Regioni

Fotovoltaico, Via libera a 175 MW
Eolico, autorizzati 99 MW

La 630° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 29 gennaio al 4 febbraio

Sono 175 i MW fotovoltaico autorizzati questa settimina tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 20 MW e negativi per 58 MW.
Sull’eolico, autorizzazioni per 99 MW e giudizi di Via positivi per 26 MW.
In quanto al biometano, Pas per 3,5 mln di metri/cubi anni.
Inf...


