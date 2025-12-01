Staffetta Quotidiana
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, Via libera a 118 MW
Eolico, autorizzati 30 MW

La 628° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 15 al 21 gennaio

Atti delle Regioni
Sono 118 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur.
Quanto all’eolico, via libera a 30 MW.
Due Pas per il biometano, per un totale di 3,5 milioni di metri cubi/anno.
Infine, in evidenzia dalla Puglia il bando “economia verde” per impianti Fer da 3 milioni di euro.
...


