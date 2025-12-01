Fotovoltaico, via libera a 164 MW

Atti delle Regioni giovedì 15 gennaio 2026 Fotovoltaico, via libera a 164 MWBatterie, autorizzazione per 80 MW La 627° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dall’8 al 14 gennaio × Sono 164 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Tra gli autorizzati, da segnalare un flottante di 951,4 kWp in Toscana. Giudizi di Via positivi per ulteriori 24 MW.Quanto all’eolico, autorizzazioni per 19 MW.Sulle Bess, registriamo una Pas per 80 MW in Lombardia. In evidenza: in Puglia, l’ap... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova