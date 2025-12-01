Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 164 MW
Batterie, autorizzazione per 80 MW

La 627° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dall’8 al 14 gennaio

Atti delle Regioni
Sono 164 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Tra gli autorizzati, da segnalare un flottante di 951,4 kWp in Toscana. Giudizi di Via positivi per ulteriori 24 MW.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 19 MW.
Sulle Bess, registriamo una Pas per 80 MW in Lombardia.
In evidenza: in Puglia, l’ap...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - martedì 13 gennaio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 15 gennaio 2026

Extra-rete: le rilevazioni di Staffetta Prezzi

Data Center, PoliMi: l’Italia investirà 25 mld nel prossimo triennio

Neutralità tecnologica nei trasporti: convegno mercoledì a Roma

Carburanti sintetici, ok UE allo schema tedesco per importare dal Canada

Batterie, Ges presenta la tecnologia manganese-idrogeno

Rete carburanti, erogato medio in lieve aumento

Greggi instabili. Calano le scorte di greggio in Usa

Tariffe Gpl, in leggero ribasso la componente Qepropmc a gennaio

CO2, in UE gettito tassazione triplicato in sei anni

Le accuse a Zafarana per omissioni nel caso dossieraggi

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Dossier prezzi carburanti

Marco Peruzzi, il ricordo di Riccardo Piunti

Fotovoltaico, via libera a 164 MW. Batterie, autorizzazione per 80 MW

Eolico offshore, successo dell’asta del Regno Unito

Biometano, nuova connessione Italgas a Porto Tolle

Il petrolio venezuelano serve davvero agli Usa?

Assocostieri, presentata l’Academy con Gente di Mare

UE, un “pacchetto energia” a marzo

Il DL Transizione è legge

Royalty, la ripartizione dei fondi per la social card

Arera, la relazione sugli atti in prorogatio

Carburanti, movimenti al rialzo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Saras