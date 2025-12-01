Fotovoltaico, via libera a 182 MW

Atti delle Regioni giovedì 29 gennaio 2026 Fotovoltaico, via libera a 182 MWAutorizzati due progetti galleggianti La 629° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 22 al 28 gennaio × Sono 182 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana. Tra gli impianti autorizzati, due flottanti da 1.232,64 kW ciascuno. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 75 MW.Sull’eolico, autorizzati 1 MW e giudizi di Via positivi per 29 MW.Sull’idroelettrico, autorizzazione da 745 kW.Da segnalare infine... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova