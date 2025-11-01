Fotovoltaico, via libera a 179 MW

Atti delle Regioni giovedì 8 gennaio 2026 Fotovoltaico, via libera a 179 MWEolico, autorizzati 45 MW La 626° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 29 dicembre al 7 gennaio × Sono 179 i MW fotovoltaico autorizzati dal 29 dicembre al 7 gennaio. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 40 MW.In quanto all’eolico, autorizzati 45 MW.In evidenza: dal Friuli-Venezia Giulia, approvato il Piano regionale delle attività estrattive (Prae); dalla Lombardia, approvata la prosecuzione del... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova