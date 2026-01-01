Staffetta Quotidiana
Atti delle Regioni

Fotovoltaico, via libera a 112 MW
Eolico, autorizzati 19 MW

La 632° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 13 al 18 febbraio

Atti delle Regioni
Sono 112 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite Pas, autorizzazioni uniche e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi per 27 MW.
Quanto all’eolico, autorizzazioni per 19 MW, giudizi di Via positivi per 35 MW e negativi per 50 MW.
Sul biometano, Pas per 3,5 milioni di metri cubi/anno.
In evidenza, dalla Lombardia, un ...


