Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Atti delle Regioni

Via libera a 58 MW FV e 47 eolici
Biometano, ok a 7,7 mln mc/anno

La 634° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 26 febbraio al 4 marzo

Atti delle Regioni
Sono 58 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazioni uniche, Pas e Paur. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 20 MW.
In quanto all’eolico, autorizzati 47 MW.
Sul biometano, Pas per 7,7 milioni di metri/cubi anno.
Infine, dalla Liguria, bando per migliorare l’efficienza energe...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 4 marzo
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di giovedì 5 marzo 2026

Terna: Macse nell’ultimo trimestre 2026, capacity prima dell’estate

Gnl Usa, dalla bolla ai mega profitti

Meloni: pronti ad aumentare le tasse a chi specula

Prezzi carburanti, chi sarà alla riunione della Commissione allerta

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Crisi del Golfo, Cina blocca export carburante

Via libera a 58 MW FV e 47 eolici. Biometano, ok a 7,7 mln mc/anno

Snam: investimenti, regolazione e acquisizioni spingono il 2025. Piano da 14 mld

DL Bollette, le critiche dei produttori

Carburanti, prezzi al galoppo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani