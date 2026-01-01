Staffetta Quotidiana
Fotovoltaico, via libera a 295 MW
Eolico, autorizzati 30 MW

La 633° puntata della rubrica sugli atti delle regioni riporta le notizie dei bollettini pubblicati dal 19 al 25 febbraio

Atti delle Regioni
Sono 295 i MW fotovoltaici autorizzati questa settimana tramite autorizzazione uniche, Pas e Paur. Ritorno in grande stile per la Sicilia, in particolare con il maxi progetto Nexta Bel da 186 MW a Lentini. Si segnalano, inoltre, giudizi di Via positivi nell’ambito dell’iter statale per 22 MW e negativi per 128 MW.
Quanto all’eolico, un’autorizza...


