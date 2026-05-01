Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza lunedì 1 giugno 2026 Aree idonee, il nuovo portale dell’Umbria Anche le aree di accelerazione per fonte × La Regione Umbria ha messo online il portale “Impianti a fonti rinnovabili - aree di accelerazione e aree idonee”, un sito WebGis realizzato dal servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile in collaborazione con il Siat (Sistema informativo ambientale... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova