Staffetta Quotidiana
  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA

Aree idonee, il nuovo portale dell’Umbria

Anche le aree di accelerazione per fonte

Rinnovabili e Altre Fonti di Energia - Efficienza
La Regione Umbria ha messo online il portale “Impianti a fonti rinnovabili - aree di accelerazione e aree idonee”, un sito WebGis realizzato dal servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile in collaborazione con il Siat (Sistema informativo ambientale...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova


Torna su
COMMENTI - EDITORIALI
LE NOTIZIE GIORNO PER GIORNO
notizie flash - mercoledì 27 maggio
Agenda UE AGENDA EUROPEA
Staffetta Prezzi STAFFETTA PREZZI
EVENTI - CONVEGNI SEGNALAZIONI
Dove vanno i prezzi dei carburanti
App Logo
Gli speciali della Staffetta
Le altre di lunedì 1 giugno 2026

Elettricità, a maggio le Fer frenano l'aumento del Pun (-0,1%)

UE, via libera al capacity market spagnolo

Aste Fcr, slitta a settembre l'obbligo di offerta

Rinnovabili, 8 Via positive e 4 negative

Italgas, Amoroso a.d. della controllata greca Enaon

Aree idonee, il nuovo portale dell’Umbria

Petrolio, per Goldman Sachs in calo a 80 $/b

Piano di ripresa, mercoledì Foti in Parlamento

Petrostrategies, la geologia ai tempi dell’AI

Ets, 190 milioni di quote nella riserva di stabilità

Bilancio quotidiano del gas trasportato da Snam Rete Gas

Tlc, il Tar: no al Pun come parametro. Aree idonee, il Cds censura le Regioni

“L’Italia acceleri su efficienza, rinnovabili e reti”

UE, pacchetto sovranità tecnologica con roadmap su digitalizzazione e AI nell’energia

Biometano, inaugurato impianto Emiliana Energy a Mirandola

Aree idonee, se i limiti sui terreni agricoli diventano un “cap”

Variazioni dei riferimenti internazionali dei prezzi interni

Medie settimanali dei prezzi Siva extra-rete

Medie Siva maggio e media dei delta sul prezzo Cif Med

Biometano, la graduatoria della prima asta pratiche ecologiche

Carburanti, prezzi ancora in calo

Listini mercato petrolifero extra-rete, indicazioni per domani

Ikn Utility Day 2026
Saras