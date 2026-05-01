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Trasporti

di L.M.P. e C.M.

Auto, in mezza Italia la transizione non è mai iniziata

Cronologia settimanale della mobilità 1-5 giugno

In Italia circolano ancora quasi 17,6 milioni di autovetture Euro 4 o inferiori, il 44,4% delle quali è concentrato nel Sud, che rappresenta però solo il 33,4% del parco circolante totale nazionale. Se si guarda all'elettrico, poi, a livello nazionale la quota si ferma allo 0,9% del circolante, ma solo il 15% del totale si trova nell'Italia meridi...


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