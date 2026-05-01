Trasporti venerdì 5 giugno 2026 di L.M.P. e C.M. Auto, in mezza Italia la transizione non è mai iniziata Cronologia settimanale della mobilità 1-5 giugno × In Italia circolano ancora quasi 17,6 milioni di autovetture Euro 4 o inferiori, il 44,4% delle quali è concentrato nel Sud, che rappresenta però solo il 33,4% del parco circolante totale nazionale. Se si guarda all'elettrico, poi, a livello nazionale la quota si ferma allo 0,9% del circolante, ma solo il 15% del totale si trova nell'Italia meridi... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova