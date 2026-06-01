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STAFFETTA QUOTIDIANA
Politica energetica internazionale

di Alberto Clô

L’energia e il potere: Hormuz, IA e raffinerie

Nel nuovo numero di Energia

Politica energetica internazionale
Il secondo numero del 2026 di Energia, la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clô in distribuzione in questi giorni, si apre con un’analisi di Alessandra Lanza e Federico Ferrari che esaminano gli effetti della crisi iraniana sull’economia globale, evidenziando non solo l’impatto sui prezzi energetici, ma anche sulle condizi...


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