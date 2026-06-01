Politica energetica internazionale venerdì 19 giugno 2026 di Alberto Clô L’energia e il potere: Hormuz, IA e raffinerie Nel nuovo numero di Energia × Il secondo numero del 2026 di Energia, la rivista trimestrale del Rie diretta da Alberto Clô in distribuzione in questi giorni, si apre con un’analisi di Alessandra Lanza e Federico Ferrari che esaminano gli effetti della crisi iraniana sull’economia globale, evidenziando non solo l’impatto sui prezzi energetici, ma anche sulle condizi... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova