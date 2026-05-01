Approvvigionamenti e Raffinazione venerdì 19 giugno 2026 di Azzurra Pacces Rotterdam, la maxi bioraffineria Neste apre le porte Visita al più grande impianto d’Europa per la produzione di carburanti alternativi mentre DHL presenta la nuova strategia per la decarbonizzazione × Oltre dieci anni dopo la visita alla raffineria tradizionale Saras di Sarroch in Sardegna (v. Staffetta 30/10/15) e sette anni dall’inaugurazione della riconversione degli impianti Eni a Gela ... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova