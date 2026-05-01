Vai al login per accedere Vai al contenuto principale
Staffetta Quotidiana

'Modulo Login per accedere'

  Non riesco ad accedere
Ricerca                                 Abbonamenti     Contatti
STAFFETTA QUOTIDIANA
Approvvigionamenti e Raffinazione

di Azzurra Pacces

Rotterdam, la maxi bioraffineria Neste apre le porte

Visita al più grande impianto d’Europa per la produzione di carburanti alternativi mentre DHL presenta la nuova strategia per la decarbonizzazione

Approvvigionamenti e Raffinazione
Oltre dieci anni dopo la visita alla raffineria tradizionale Saras di Sarroch in Sardegna (v. Staffetta 30/10/15) e sette anni dall’inaugurazione della riconversione degli impianti Eni a Gela ...


Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidiana
possono leggere interamente gli articoli.
Richiedi un abbonamento di prova

  •  Articolo

Torna su

Vedi anche...