Approvvigionamenti e Raffinazione venerdì 19 giugno 2026 Idrogeno verde, al via la produzione alla raffineria Sarpom Primo elettrolizzatore al servizio della raffinazione in Italia. Investimento complessivo di 30 milioni × Sarpom ha inaugurato l’impianto di produzione di idrogeno verde presso la raffineria di Trecate (Novara) (v. Staffetta 25/05). Si tratta del primo elettrolizzatore in una raffineria in Italia... Soltanto gli utenti abbonati alla Staffetta Quotidianapossono leggere interamente gli articoli.Richiedi un abbonamento di prova