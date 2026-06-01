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Approvvigionamenti e Raffinazione

Idrogeno verde, al via la produzione alla raffineria Sarpom

Primo elettrolizzatore al servizio della raffinazione in Italia. Investimento complessivo di 30 milioni

Approvvigionamenti e Raffinazione
Sarpom ha inaugurato l’impianto di produzione di idrogeno verde presso la raffineria di Trecate (Novara) (v. Staffetta 25/05). Si tratta del primo elettrolizzatore in una raffineria in Italia...


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