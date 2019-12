Una collaborazione in attività di ricerca, sviluppo e innovazione e in ambito didattico, di alta formazione e formazione permanente. È l'oggetto dell'accordo firmato oggi dal rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco, e dall'amministratore delegato di Acea Pinerolese Industriale, Francesco Carcioffo, in tema bioenergie, chimica verde ed econ ...

© Riproduzione riservata