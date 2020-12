Il Brent è tornato ieri a superare, dopo oltre nove mesi, i 50 dollari al barile, segno che i mercati vedono la fine del tunnel. In Italia questa mattina si completa il giro di rialzi sui prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Balzo per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, preannuncio di nuovi rialzi per i prezzi al ...

© Riproduzione riservata