Con determina Dmea/Efr/6/2020, la direzione mercati all'ingrosso dell'elettricità dell'Autorità per l'energia ha dato via libera con alcune modifiche alle regole tecniche del Gse per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, come previsto dalla delibera di agosto a sua volta attuati ...

© Riproduzione riservata