EF Solare Italia, primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa il cui socio unico è F2i Sgr, ha fatto sapere che l'accumulo a batteria da 10 MW della controllata Rtr II selezionato da Terna per il servizio di riserva ultrarapida di regolazione della frequenza (Fast Reserve) © Riproduzione riservata