5 mld/€: a tanto dovrebbe ammontare il peso delle misure green nella Legge di Bilancio 2021. Tra gli strumenti a tutela del clima e dell'ambiente, la manovra prevede l'estensione delle misure del ‘Piano Transizione 4.0': credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, bonus ricerca e sviluppo, formazione 4.0; il tutto per accompagnare l ...

© Riproduzione riservata