Mercato internazionale. Sui circuiti elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio hanno fato su e giù, per poi terminare la settimana in leggero calo rispetto alla settimana scorsa. Sul finale la notizia di una nuova recrudescenza del Coronavirus in Cina ha spinto al ribasso le quotazioni. Nella settimana monitorata complessivamente il ...

© Riproduzione riservata