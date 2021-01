Elettricità Futura stima che, per centrare gli obiettivi del Green Deal e quota 70% di consumi lordi di elettricità da Fer al 2030, in Italia saranno necessari 65 GW di nuova potenza. Per integrare tale capacità rinnovabile nel nostro sistema elettrico, lo storage avrà un ruolo centrale: le stime del Pniec prevedono 10 GW di nuovi sistemi di accumu ...

© Riproduzione riservata