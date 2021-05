Consip ha aggiudicato a Renault Italia e Fca Fleet & Tenders S.R.L. in via definitiva efficace la gara a procedura aperta da 12.248.800,00 € per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli e la prestazione dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni – City car compatta elettrica © Riproduzione riservata