La Conferenza Stato Regioni ha dato il via libera oggi al decreto sui Certificati bianchi. Il testo con le modifiche è in allegato. Il decreto, sottolinea in una nota la sottosegretaria Mite Vannia Gava, prevede un meccanismo di stabilità tra domanda e offerta che permette la revisione degli obblighi vigenti. È stata riconosciuta per la prima volta ...

© Riproduzione riservata