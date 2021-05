È stato inaugurato oggi il nuovo impianto multi-carburante a marchio Eni di Oricola (AQ), sulla statale Tiburtina e adiacente al casello autostradale di Carsoli sull'A24. La stazione di servizio realizzata dalla Petrolbitumi srl, si legge in una nota, dispone di Gnl per i mezzi pesanti, Gnc per automobili e furgoni, di una postazione di ricarica pe ...

© Riproduzione riservata