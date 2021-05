Nel 2050 l'idrogeno puro potrebbe rappresentare il 10% del totale dei consumi per il riscaldamento domestico in Italia. Un ulteriore 30% di consumi potrebbe essere coperto dall'idrogeno in blending al 20% con il biometano. Fino al 2030, però, la penetrazione di biometano e idrogeno resterà contenuta: gli obiettivi di decarbonizzazione verranno ragg ...

© Riproduzione riservata