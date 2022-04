L'idrogeno sarà determinante nel processo di transizione energetica per decarbonizzare i settori c.d. ‘hard to abate' (industria pesante, trasporto stradale merci, shipping, aviazione). Un ruolo riconosciuto anche dal Pnrr, che per lo sviluppo dell'idrogeno ha stanziato oltre 3,5 mld/€. Alle potenzialità dell'idrogeno; come funziona e che futuro av...

