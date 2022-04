La comunicazione delle giacenze di carburanti in relazione alla riduzione delle accise slitta alla fine della giornata del 2 maggio. Gestori e titolari di depositi non dovranno dunque effettuare la comunicazione entro il 26 aprile, come pure è stabilito dal decreto-legge del 21 marzo scorso che ha disposto il taglio delle accise – taglio poi prorog...

