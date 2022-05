“Possiamo fare a meno del gas russo?” Si riempirebbero diverse pagine a voler riunire i titoli di questo tenore usciti sui giornali nelle ultime settimane, ancor più da quando le atrocità della guerra in Ucraina hanno imposto l'embargo energetico come tema di dibattito. Un interrogarsi divenuto defatigante e soprattutto vano, vista l'evidenza in sé...

© Riproduzione riservata