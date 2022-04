Ricaricare un'auto elettrica in autostrada oggi in Italia è ancora difficile. Su una rete complessiva di più di 7.300 km a inizio anno si contavano solo 118 punti di ricarica e non tutti risultano operativi o in grado di assicurare ricariche veloci.Il Dlgs Dafi del 2016 aveva chiesto ai concessionari autostradali di infrastrutturare la rete e, d...

