L'obiettivo oggi prioritario – diversificare, costi quel che costi, l'approvvigionamento di gas – ennesima conseguenza del nodo mai risolto della sicurezza energetica (titolo dell'efficace articolo di Giorgio Carlevaro sull'ultimo numero di), ha relegato in secondo piano il nodo, non meno cruciale, del rincaro delle materie prime e, in...

© Riproduzione riservata