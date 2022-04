Decarbonizzare il settore dei trasporti è imprescindibile per raggiungere l'obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 previsto dal pacchetto europeo Fit for 55. In Italia i trasporti erano responsabili nel 2019 (ultimo anno pre-Covid) del 25,2% delle emissioni totali di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni...

