Balzo dei prezzi dei carburanti questa mattina dopo che a mezzanotte è scattato l'aumento delle accise deciso la scorsa settimana dal governo. In forte rialzo anche le quotazioni dei prodotti raffinati.Salgono dunque i prezzi sulla base delle nuove aliquote: per la benzina si passa da 478,40 euro per mille litri a 578,40 euro per mille litri; pe...

© Riproduzione riservata