Forti rialzi nell'ultima settimana per i prezzi della borsa elettrica in Italia e in Europa, trainati da un aumento delle quotazioni del gas che hanno ulteriormente accelerato con l'avvio di dicembre, facendo prevedere per gli scambi di oggi un Pun nuovamente sopra i 400 €/MWh, un valore che non si vedeva da settembre.Già dall'inizio di questa se...

© Riproduzione riservata