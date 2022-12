Si riduce il flusso di autorizzazioni di progetti da fonti rinnovabili da parte delle Regioni. Questa settimana le amministrazioni hanno autorizzato progetti fotovoltaici per 10 MW, con due via libera in Liguria e nel Lazio. Da registrare anche due Via positive in Campania per 19 MW e in Piemonte per 9 MW.L'impianto fotovoltaico da 7 MW autorizza...

© Riproduzione riservata