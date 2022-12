I carburanti sintetici (e-fuel) non possono rappresentare né un'alternativa ai combustibili fossili né un concorrente dell'energia elettrica, mentre lo sviluppo di catene del valore legate ai biocombustibili liquidi altamente sostenibili è di fondamentale importanza per la decarbonizzazione di settori hard-to-abate come l'aviazione civile internazi...

© Riproduzione riservata