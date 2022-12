I Nomination Electricity Market Operator (Nemo), tra cui per l'Italia il Gme, e i gestori di rete (per l'Italia Terna) coinvolti nell'European Single Intraday Coupling (Sidc – precedentemente noto come Xbid), sistema di allocazione implicita della capacità di trasmissione negli scambi trasfrontalieri sul mercato infragiornaliero, hanno confermato i...

© Riproduzione riservata