A quattro giorni dall'entrata in vigore dell'embargo europeo sul greggio russo, continuano a emergere indiscrezioni sul destino della raffineria Isab Lukoil di Priolo. Questa mattina il Financial Times riferisce che Lukoil avrebbe ripreso le trattative con il fondo Usa Crossbridge Energy per la cessione dell'impianto. Il quotidiano sottolinea che q...

© Riproduzione riservata